Sega vient d’ouvrir un tout nouveau studio de développement à Sapporo

Sega a certes beaucoup d’équipes en son sein pour développer des jeux, mais la plupart d’entre eux sont regroupé à un seul endroit, à Tokyo. L’éditeur annonce donc une grande nouvelle aujourd’hui en déclarant ouvrir de nouveaux locaux à Sapporo, toujours au Japon, avec un nouveau studio qui se nomme tout simplement Sega Sapporo Studio.

Un nouveau studio important pour Sega

Ce nouveau studio aura différentes casquettes, mais aura surtout pour but de développer de nouveaux jeux pour l’éditeur. Il s’occupera également du design de différents titres, des phases de corrections de bugs, et de l’import et de l’exportation de jeux et de consoles. Bref un planning bien épais qui montre à quel point ce studio sera important pour l’avenir de la marque. Actuellement, sa première tâche sera de créer de nouveaux personnages et des environnements pour Phantasy Star Online 2 New Genesis.

Et ce n’est pas un hasard, puisque c’est Takaya Segawa qui a pris la tête du studio. Présent depuis 1992 chez Sega, il était aussi le producteur en chef de Phantasy Star Online 2. Il déclare alors que le studio aura pour but de créer des jeux de grande qualité pouvant répondre aux standards actuels.

Le studio est encore en phase de recrutement pour le moment.