SEGA fera « des annonces majeures » sur la licence Sonic l’an prochain

Trois mois après avoir dévoilé la Game Gear Micro et son service de Fog Gaming à destination des salles d’arcade, SEGA commence déjà à tâter le terrain pour fêter comme il se doit les 30 ans de sa licence phare Sonic l’an prochain avec « des annonces majeures » au programme.

Une année de célébration à venir

Selon Kotaku, qui a relayé une publicité présente dans le numéro estival du magazine LSB Europe, la société japonaise organisera « une année de célébration » dédiée à l’iconique hérisson bleu en 2021. Si on regarde en bas à droite de l’image ci-dessous, on peut clairement lire que « de nouveaux jeux, du contenu numérique et des événements » sont prévus autour de la franchise. Reste maintenant à savoir ce que SEGA nous prépare. A suivre.