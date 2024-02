Le Revenant de retour

Il était la première cible fugitive de Hitman 2. Le célèbre acteur Sean Bean, réputé pour sa quasi-trentaine de morts cinématographiques, va revenir dans Hitman World of Assassination pour une nouvelle mission. La tête de Ned Stark et de Boromir est donc une nouvelle fois mise à prix. Une mission qui sera disponible pour une durée limitée et qui arrivera le mois prochain.

Les joueurs et joueuses pourront ainsi tenter d’assassiner Mark Faba, ancien agent du MI5, dans une nouvelle mission disponible gratuitement dans le starter free-to-play et accessible également pour tous les possesseurs de la World of Assassination. Le Revenant reviendra le 22 mars 2024 et sera disponible pour quatre semaines.

Dans la foulée, un pack DLC sera facturé à 4.99€ et contiendra quelques bonus supplémentaires, à savoir :

Le Ouroboros – Un contrat d’arcade de trois niveaux mettant en scène Le Revenant de l’Elusive Target en donnant un accès permanent à la mission via le mode arcade

La combinaison éphémère avec cache-œil

Trois objets : Kronstadt Mini Flash Robo XOI-2900, Kronstadt IOI-1998X Surround Earphones, Kronstadt Explosive Pen (Gen 2)

Un ensemble de cosmétiques pour la planque inspiré par la mission emblématique Elusive Target.

IO Interactive rappelle que la cible fugitive n’est là que pour une durée limitée. Elle marquera aussi le lancement de la Saison du Revenant, embarquant quelques événements comme une chasse aux oeufs pour débloquer un costume et d’autres défis. Hitman World of Assassination est disponible sur la plupart des plateformes actuelles.