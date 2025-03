Seafarer: The Ship Sim annoncé, une simulation navale qui vous permettra de vivre une aventure maritime

La simulation d’aventure maritime en haute mer

Cela fait maintenant plusieurs années que les jeux de simulation en tout genre se multiplient avec, parfois, de très bonnes trouvailles (et parfois, des propositions totalement loufoques). C’est donc sans réelle surprise qu’on les voit à la tête d’un nouveau projet ; Astragon Entertainment s’est rapproché cette fois-ci du studio allemand Independent Arts Software pour produire Seafarer: The Ship Sim, une toute nouvelle simulation navale en développement depuis 2023.

L’objectif de ce jeu de simulation, vous placer au gouvernail pour mener à bien votre propre carrière. Vous pourrez alors réaliser diverses missions données par les factions, achever des défis et tenter d’obtenir des récompenses. Puisque le transport de marchandises sera l’un des éléments clés du gameplay, vous devrez naviguer entre deux ports mais également faire attention aux divers événements aléatoires qui peuvent survenir.

On pense évidemment aux incendies qui pourraient survenir en haut mer mais il sera aussi possible de récupérer des cargaisons perdues ou encore faire attention aux signaux d’urgence qui demanderont d’être attentifs. Vous pourrez aussi vous balader tranquillement, pour explorer les mers ou simplement en voir un peu plus sur l’intérieur de votre navire (qu’il s’agisse d’un cargo ou d’un petit remorqueur), tout en effectuant quelques réparations et autres travaux d’entretien.

Côté contenu, on nous promet un mode histoire qui nous fera suivre un certain nombre de missions et dans lequel toutes les factions seront présentes. Il sera aussi possible de personnaliser de façon sommaire l’apparence du capitaine ou de lancer une partie rapide pour naviguer avec un peu plus de facilité. N’oublions pas la mention d’une météo dynamique avec des changements jour/nuit.

Afin de fluidifier l’arrivée de nouveaux contenus tout en écoutant les retours de la communauté, Seafarer: The Ship Sim optera pour un lancement en accès anticipé. Celui-ci est prévu pour l’été 2025 sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Aucune précision n’a été apportée sur la durée de cet early access mais on sait qu’il sera facturé au tarif de 24.99€.