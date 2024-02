Sea of Thieves est aussi confirmé sur PS5, en plus de Pentiment, Grounded et Hi-Fi Rush

Lorsque Phil Spencer n’a pas voulu révéler le nom des quatre exclusivités Xbox qui s’exportent sur d’autres plateformes, on se doutait que cela avait quelque chose à voir avec le fait de ne pas gâcher la surprise d’un Nintendo Direct. Ce dernier a eu lieu aujourd’hui et a confirmé que Pentiment et Grounded arrivaient sur Switch, avant que la version PS5 de Hi-Fi Rush soit annoncée dans la foulée. Dans tout cela, il ne restait plus que Sea of Thieves, et Xbox a officiellement pris la parole pour donner plus de détails.