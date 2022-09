Scorn nous montre les premières minutes de son aventure en vidéo

Après être longtemps resté dans l’ombre, Scorn s’apprête désormais à débarquer sur PC et Xbox Series X|S. Bonne ou mauvaise nouvelle, il faut encore juger, le titre ne nous ayant pas pleinement convaincu lors de notre passage à la Gamescom. Toujours est-il que sa sortie approche à grands pas. Histoire de faire patienter les intéressés, voici une nouvelle vidéo de gameplay, plus sombre que jamais.

Ambiance poisseuse et énigmes au programme

Si certains craignent encore le pétard mouillé, peut-être l’effet Agony, le titre de Ebb Software peut au moins se targuer d’être diablement agréable à l’œil. Malgré tout, le point qui divise le plus demeure la teneur de son aventure. On pouvait s’attendre, au premier abord, à un jeu d’aventure, teinté d’horreur et peut-être d’un peu d’action. Un jeu à la Prey (2006), ou pourquoi pas à la Bioshock. Pourtant, au vu des derniers retours, Scorn pencherait plutôt du coté du jeu d’énigmes.

Un choix qui se comprend, quelque part, puisque Ebb Software est très loin de ressembler à une grosse structure. Ainsi, un titre cloisonné s’axant sur la résolution de puzzles demande moins de ressources qu’une aventure, aussi linéaire soit-elle. Et il est vrai que cette vidéo de huit minutes, débutant par le prologue à l’histoire, avant de nous montrer quelques passages du reste du jeu, a de quoi aller dans ce sens. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Difficile à dire tant que le jeu n’est pas passé sous nos mains.

Scorn est attendu pour le 21 octobre sur PC et Xbox Series X|S. Il sera par ailleurs disponible sur le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.