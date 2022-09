Scorn ne sortira finalement pas à la date prévue, puisqu’il prendra de l’avance

Le chemin a été long pour Scorn, mais son arrivée est plus proche que jamais. Le jeu d’horreur à l’ambiance poisseuse s’était montré lors de la Gamescom, et si nos premières impressions sur le titre n’étaient pas des plus rassurantes, on espérait découvrir au plus vite le jeu final pour savoir s’il tiendrait ses promesses ou non. Mais ce n’est finalement pas à la date du 21 octobre que l’on pourra constater cela. Pas de panique, le jeu n’est pas repoussé, bien au contraire, puisque Scorn sortira plus tôt que prévu.

Pour une fois que ce n’est pas un report

C’est une manœuvre assez rare dans l’industrie, surtout ces dernières années où les reports ont tendance à s’enchaîner. On a guère l’habitude que les jeux prennent de l’avance, même si l’on note que Gotham Knights a fait pareil il y a peu, en avançant sa date de sortie de quatre jours.

Scorn fait à peu près la même chose, si ce n’est qu’il sera en avance d’une semaine. Le jeu de Ebb Software sortira finalement le 14 octobre prochain au lieu du 21 octobre. Une petite avance qui devrait faire plaisir à celles et ceux qui attendent le jeu. Les raisons concernant ce chamboulement de planning ne sont pas connues, mais si le jeu est prêt et finalisé, on ne va pas s’en plaindre.

Scorn sera disponible sur PC et sur Xbox Series, directement sur le Xbox Game Pass.