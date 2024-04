Pour le scénariste de Dragon Age, adapter la licence de BioWare en série TV est une très mauvaise idée

Dragon Age a certainement un univers assez riche pour envisager tout un tas d’adaptations, d’autant plus que les séries de type heroic-fantasy ne manquent pas ces derniers temps. On pourrait donc croire que celui qui a donné vie à ce monde serait prêt à le voir être adapté en live-action, mais Gaider réfute totalement l’idée qu’il trouve « très mauvaise » :

Des internautes n’ont pas manqué de lui rappeler qu’il existait pourtant déjà une série Dragon Age, sous la forme d’un anime produit par Netflix. Un show qui n’a visiblement pas intéressé David Gaider, qu’il ne semble pas porter dans son cœur. Au lieu d’une série, on aimerait plutôt que Dragon Age Dreadwolf donne de ses nouvelles, même s’il va probablement falloir attendre le début des conférences estivales pour que BioWare donne un signe de vie.

I imagine everyone would expect me to say Dragon Age, but that'd be a terrible idea. I want to see a David Lynch-style (on acid) Disco Elysium. Or maybe Banishers. https://t.co/vljIVHAKKc

— David Gaider (@davidgaider) April 15, 2024