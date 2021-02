Sanity of Morris : L’aventure horrifique débutera le 23 mars sur PC et consoles

Annoncé l’an dernier, Sanity of Morris, le jeu d’aventure horrifique et psychologique développé par Aleterego Games (The True Tales of Bloodstreet 13, Woven), se trouve une date de sortie. Le titre sera disponible le 23 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Des extraterrestres à Greenlake ?

Le trailer diffusé pour l’occasion semble donner un bon aperçu de l’ambiance oppressante du jeu qui vous emmènera à Greenlake où d’étranges événements se produisent. Vous incarnerez Johnathan Morris qui, après plusieurs années d’absence, décide de revenir dans la ville isolée afin de vérifier l’état mental de son père. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu puisque celui-ci a mystérieusement disparu.

Vous devrez donc partir à sa recherche grâce à votre lampe torche qui vous permettra de révéler de nombreux indices, comme des traces de pas, tout en faisant attention aux ennemis souhaitant vous empêcher de découvrir la vérité et de répondre à cette question : se pourrait-il qu’il y ait des aliens à Greenlake ?

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour connaître le fin mot de l’histoire.