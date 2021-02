Sanity of Morris

Sanity of Morris est un jeu d'aventure horrifique et psychologique développé par Alterego Games et édité par StickyLock Studios. Le joueur ou la joueuse incarne Johnathan Morris qui, après plusieurs années d'absence, revient dans la ville isolée de Greenlake afin de vérifier l'état mental de son père. Malheureusement, celui-ci semble avoir mystérieusement disparu. Vous devrez donc partir à sa recherche tout en prenant garde à ne jamais vous faire repérer par des ennemis qui semblent déterminés à vous empêcher de parvenir à vos fins.