Samurai Jack : Battle Trough Time annoncé sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Adult Swim Games vient d’annoncer une adaptation en jeu vidéo du dessin animé Samurai Jack avec Samurai Jack : Battle Trough Time (que l’on peut traduire par « bataille à travers le temps »). Même si la cinquième et dernière saison fut diffusée sur Adult Swim en 2017 (2019 chez nous), la série a surtout connu son heure de gloire dans les années 2000 aux côtés d’autres grands noms sur la chaîne Cartoon Network (Le laboratoire de Dexter, Johnny Bravo, Courage le chien froussard et j’en passe).

Le plus drôle dans l’histoire est que cette adaptation d’un dessin animé américain inspiré de la culture japonaise sera confiée à un studio japonais ayant un nom français, Soleil. Les membres sont d’anciens employés de la Team Ninja qui ont surtout travaillé sur les licences Ninja Gaiden et Dead or Alive. Récemment, on leur doit Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un titre essentiellement multijoueur dans l’univers du ninja blond.

Un Samourai Jack sauce Ninja Gaiden ?

C’est le site américain IGN qui l’a dévoilé en exclusivité aujourd’hui, le tout accompagné d’un trailer et de quelques informations. On sait notamment que le scénariste de la cinquième saison précédemment évoquée, Darrick Bachman, ainsi que le créateur, Genndy Tartakosky, font partie du projet.

Concernant l’histoire, il sera question de combattre le démon Aku à travers le temps tout en revisitant d’anciens épisodes et du même coup d’anciens ennemis pour faire vibrer la fibre nostalgique. D’après les premières images du trailer, nous sommes devant un beat’em all qui semble assez propre. On imagine que le savoir-faire du studio en la matière nous permet d’avoir de bons espoirs à ce niveau-là.

Nous aurons plus d’informations le 28 février prochain lors de la PAX East 2020. Samurai Jack : Battle Trough Time est prévu pour cet été sur PC, PS4, Xbox One, Switch et PC.