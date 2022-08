Saints Row nous donne un aperçu de son histoire avant sa sortie

Plus qu’une tout petite semaine avant de découvrir les nouveaux Saints avec ce reboot de Saints Row. Il s’agit sans aucun doute de l’un des jeux les plus attendus de l’été, même si certains fans craignent de ne pas forcément retrouver tout l’esprit de la série. On aura la réponse très prochainement, mais avant cela, Deep Silver et le studio Volition nous offre une nouvelle vidéo, qui va cette fois-ci se concentrer sur le scénario du jeu.

Le Boss, c’est toi

Après une vidéo qui nous a récapitulé tout ce à quoi il faut s’attendre en jeu, ce trailer inédit se focalise sur l’histoire du reboot, qui nous placera au centre des événements en compagnie de notre gang.

Ce dernier va visiblement s’agrandir en même temps que votre QG au fil de votre avancée dans le milieu criminel, et cette vidéo vous rappelle que c’est bien vous le Boss. Entre de multiples explosions, des cascades complétement improbables, un humour qui fera mouche ou non et des méchants bien moustachus, votre aventure à Santo Ileso promet d’être sacrément mouvementée.

Pour rappel, Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, ainsi que sur Stadia.