Saints Row 2022 : Un reboot qui manque d’ambitions ? Notre test en vidéo

L’année passée, les développeurs de Volition nous ont annoncé le grande retour de la licence Saints Row. Loin des épisodes précédents, ce nouvel opus prend la forme d’un reboot. On garde le côté jeu d’action bac-à-sable à la GTA, mais on part sur de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue et un ton quelque peu différent. Histoire de tout savoir sur le jeu, on vous partage notre ressenti en vidéo.

Saints Row est maintenant disponible sur la plupart des plateformes actuelles, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. On vous le présente en vidéo, mais vous pouvez également consulter notre test écrit ou encore retrouver où l’acheter au meilleur prix.