La Saga Red Dead sort aujourd’hui chez Third Editions

Entendez-vous le bruit des revolvers ? Le hennissement des chevaux lancés au galop ? Non, vous ne rêvez pas, le livre La Saga Red Dead de Third Editions est bien là. Ayant marqué les joueurs de ces dernières années, Red Dead Redemption reçoit une nouvelle chance pour nous séduire et avancer à nos côtés. Avec Romain Dasnoy comme guide, les fans pourront plonger dans cette épopée au far west, une fois encore.

Retour littéraire au Far West

Bien entendu, le bébé de 320 pages ne prend pas le train d’assaut seul. En effet, il vient avec La Saga GTA, qui sort aussi en ce jour. Tous deux s’unissent afin de détourner votre bibliothèque avec un somptueux coffret duo. De quoi vous aider à décrypter ce qui se trame dans la tête des développeurs de chez Rockstar ? Peut-être !

Quoi qu’il en soit, l’ouvrage de Romain Dasnoy est proposé au format 160*240, avec une couverture cartonnée. Comme il est habituel avec Third Editions, une édition standard est disponible au prix de 29,90€ et une édition « First Print » est proposée pour 34,90€. La seconde est envoyée avec une couverture double, chacune illustrée différemment, un ex-libris et la version numérique de l’ouvrage.

Côté contenu, l’auteur revient sur l’impact de GTA (Grand Theft Auto) sur le développement d’un mastodonte tel que Red Dead Redemption mais aussi sur le décryptage du scénario et sa narration. Bien entendu, une analyse thématique est également de la partie avec un parallèle important fait avec le cinéma western. Forcément, le gameplay et les personnages ne seront pas laissés sur le carreau et le livre fournira ainsi une critique importante de l’ensemble de l’œuvre signée Rockstar.

Alors, vous pensez craquer ? Nous, c’est déjà fait !