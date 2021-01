S.T.A.L.K.E.R. 2 s’offre un teaser de gameplay

Après nous avoir dévoilé un premier trailer il y a quelques mois, GSC Game World vient de publier un teaser de gameplay pour S.T.A.L.K.E.R. 2.

Une ambiance oppressante

S.T.A.L.K.E.R. 2 est la suite de S.T.A.L.K.E.R : Shadow of Chernobyl. C’est un mélange unique de tir à la première personne et de simulation immersive à souhait. L’horreur avec une atmosphère vraiment oppressante. Rappelons que la série S.T.A.L.K.E.R se passe au moment où la centrale de Chernobyl connait une deuxième explosion, créant ainsi « La Zone », un environnement inhospitalier et très radioactif.

Le jeu propose une histoire épique et non linéaire. L’immersion est totale, il faudra être bien accroché et profiter pleinement. Vos choix influenceront à la fois les conséquences à court terme et à long terme.

S.T.A.L.K.E.R. 2 est en développement sur Xbox Series et PC.