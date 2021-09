Rune Factory 5 se date sur Switch en Europe

Même si Rune Factory 5 a eu droit à un court passage durant le Nintendo Direct, la date de sortie nous a été communiquée quelques temps après. Encore un peu de patience.

La localisation ajoute également le mariage gay

La licence mélangeant RPG et simulation agricole débarquera chez nous le 25 mars prochain sur Nintendo Switch. Le titre en profite pour nous livrer un nouveau trailer qui nous montre surtout l’ajout du mariage homosexuel dans la localisation occidentale. Cette union sacrée ne sera qu’un des nombreux éléments du jeu puisqu’il faudra aider des villageois tout en explorant des ruines et bien sûr cultiver vos terres. Une formule qui a déjà fait ses preuves et qui comblera sans doute les fans de la licence même si l’on a tout de même des inquiétudes au niveau du framerate.