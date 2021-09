La rumeur du portage PC de Final Fantasy VII Remake refait surface avec l’officialisation d’Alan Wake Remastered

Vous devez sans doute vous demander quel est le lien entre Final Fantasy VII Remake et Alan Wake ? A priori aucun, mais l’officialisation d’Alan Wake Remastered a de quoi redonner espoir à celles et ceux qui attendent un portage PC du jeu de Square Enix. La raison : le listing qui évoquaient les deux jeux sur l’Epic Games Store il y a quelques mois.

Un premier jeu validé, le second en chemin ?

Les deux jeux avaient été listés dans la base de données de l’Epic Games Store en juin dernier, à l’époque où Alan Wake Remastered n’était encore qu’une simple rumeur. Aujourd’hui, le jeu de Remedy a bien fait son retour, avec cette même appellation, ce qui laisse penser que le listing de l’Epic Games Store était loin d’être faux.

Puisque Alan Wake Remastered existe bien, on est légitimement en droit de se demander si c’est la même chose pour le portage PC de Final Fantasy VII Remake, apparu sur le même listing.

Le fait que le jeu arrive un jour sur PC semble être une évidence, mais jusqu’ici, rien n’a été confirmé, et ce même après la fin de l’exclusivité PS4 du jeu. L’arrivée d’Intergrade a certainement changé les plans en rallongeant l’exclusivité, mais on imagine qu’il faut maintenant se demander quand ce portage arrivera, plutôt que de se questionner sur son existence ou non.