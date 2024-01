Rugby 24 : La sortie du jeu de sport de Big Ant Studios et Nacon est à nouveau repoussée

Une communication floue rappelant presque celle de TIEBREAK, non ?

D’après le communiqué publié par le studio australien et l’éditeur français sur Twitter/X :

« En raison du calendrier chargé du rugby pendant l’année de la Coupe du monde 2023, nous n’avons pas pu sécuriser l’accès à assez d’équipes pour créer la quantité considérable de contenu nécessaire pour tenir les délais de notre planning de sortie initial. Nous avons décidé que la meilleure façon d’avancer était de sortir Rugby 24 en accès anticipé sur Steam une fois que nous aurons capturé une quantité suffisante de contenu. Nous parcourons actuellement le monde afin de capturer des équipes et espérons avoir assez de contenu en mars en vue de terminer la capture de tout le contenu plus tard en 2024, période à laquelle nous sortirons également le jeu sur consoles. »

Dear rugby fans, we took the important decision to launch Rugby 24 in Early Access on Steam in March 2024. Stay tuned for more info. 🏉 pic.twitter.com/9IbWjbf9jC — RUGBY 24 (@rugbythegame) January 23, 2024

En attendant d’en apprendre davantage sur ce futur early access dans « les semaines à venir », rappelons que Rugby 24 sera normalement commercialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S et qu’il promet d’intégrer « plus de 140 clubs, sélections nationales et compétitions » sous licences au total.