Rugby 24 repousse sa sortie au 30 janvier 2024 et loupe la Coupe du Monde

La date de sortie de Rugby 24

Jusqu’ici attendu pour le 7 septembre, Rugby 24 repousse sa date de sortie. Il faut dire que le jeu de sport n’avait pour l’instant absolument rien dévoilé : si la franchise a toujours été discrète en amont de son lancement, nous avions toujours eu deux ou trois images accompagnées au moins d’un key art. Cette absence de communication commençait logiquement à nous faire douter d’une sortie pour cette rentrée, surtout qu’il était censé arriver la semaine prochaine.

C’est donc sans grande surprise que l’on apprend que Nacon repousse le lancement du jeu : Rugby 24 est maintenant prévu pour le 30 janvier 2024, avec toujours une arrivée prévue sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Le titre voulait profiter de la période de la Coupe du Monde de Rugby, qui lancera ses festivités le week-end prochain, mais il faudra se montrer patient. Une décision logique pour Big Ant Studios, développeur derrière le titre.

Voici la déclaration complète : « Depuis que nous avons commencé à développer le jeu Rugby 24, notre ambition a été de créer la meilleure simulation et de vous offrir le jeu le plus complet possible. L’équipe a travaillé dur pour ajuster le gameplay, pour représenter le sport aussi fidèlement que possible et pour intégrer toutes les équipes officielles comprenant plus de 130 pays et 15 championnats. Avec cette expansion massive du contenu, le développement du jeu a pris plus de temps que prévu, ce à quoi se sont ajoutées des difficultés à accéder à certains joueurs des équipes majeures pour capturer des photos 3D (photogrammétrie) avant la Coupe du Monde.

Soucieux de proposer le jeu de rugby le plus fidèle et le plus complet à ce jour, nous avons pris la difficile décision de repousser la date de sortie de Rugby 24 au 30 janvier 2024, à la veille du tournoi des Six Nations. Ce délai supplémentaire en facilitera le développement et nous permettra de peaufiner le gameplay. Même si manquer la Coupe du Monde de rugby est un véritable crève-cœur, nous sommes convaincus qu’il s’agit là de la bonne décision, qui vous permettra de vivre votre passion avec un très bon jeu. Merci de votre compréhension, de votre patience et de votre soutien. Rendez-vous très bientôt pour plus d’informations sur Rugby 24. »

A la vue de la qualité plus que médiocre des derniers jeux Rugby, on ne peut qu’approuver un tel choix. Rappelons d’ailleurs que Rugby 24 ne sera plus développé par Eko Software, mais par Big Ant Studios pour la première fois, équipe connue pour AO Tennis 2 ou encore Tennis World Tour 2. Pas de nouvelles images mais on nous promet 130 équipes nationales, 15 championnats et un gameplay encore plus réaliste pour « la simulation de rugby la plus complète à ce jour ». Certaines mauvaises langues diront que ce n’est pas dur de faire mieux et d’être effectivement la plus complète (et c’est vrai) mais l’on attendra la sortie pour juger.