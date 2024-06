Après plusieurs reports, Rugby 24 devient Rugby 25 et démarre son accès anticipé… aujourd’hui

Coup d’envoi surprise

Rugby 24 a connu tellement de reports que conserver ce nom n’avait plus vraiment de sens. C’est ce que le studio nous explique dans un nouveau communiqué, dans lequel il indique qu’il faut désormais parler de Rugby 25 :

« Premièrement, nous tenons à nous excuser du retard significatif que vous avez enduré pour ce nouveau jeu Rugby. Nous avons passé un temps considérable à obtenir plus de 150 licences et nous avons voyagé à travers le monde pour scanner les joueurs lorsqu’ils étaient disponibles. Ce délai nous a contraint à nous focaliser sur les saisons 2024 et 2025, c’est pourquoi nous avons décidé de renommer Rugby 24 en Rugby 25. »

Un changement de nom étonnant bien que logique, qui reste moins surprenant que la date du lancement de l’accès anticipé. Le studio n’avait pas donné de nouvelles durant un moment, mais il annonce maintenant que cet accès anticipé de Rugby 25 démarre aujourd’hui, le 28 juin. Il sera seulement disponible sur Steam, tandis que le jeu complet arrivera sur consoles.

Cet accès anticipé vous permettra de choisir entre 21 équipes nationales, tandis que d’autres équipes seront ajoutées au fur et à mesure (on nous promet par exemple 140 équipes internationales sur 11 compétitions, dont le Top 14). Il est aussi précisé que l’IA et les mouvements des joueurs sont encore dans une « phase expérimentale », histoire d’anticiper certaines critiques.

L’accès anticipé de Rugby 25 est disponible sur Steam pour 29,99 €.