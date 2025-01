Rugby 25 lance le coup d’envoi après une période d’accès anticipé mouvementée

Pas franchement bien accueilli lors de sa sortie en accès anticipé en raison de nombreux problèmes, Rugby 25 a tenté de se relever via plusieurs mises à jour permettant d’appliquer des correctifs bienvenus tout en remplissant un peu plus le contenu de cet épisode. Et si la réception du titre devient un tout petit peu plus tendre aujourd’hui, on s’attendait à le voir poursuivre son accès anticipé encore quelques mois. Mais Nacon et Big Ant Studios nous annoncent que la sortie de ce Rugby 25 est prévue dans quelques jours.