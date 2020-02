Rod Fergusson quitte The Coalition (Gears of War) et rejoint Blizzard

C’est une annonce à laquelle on ne s’attendait absolument pas : Rod Fergusson, patron du studio The Coalition, que l’on connait surtout pour la série Gears of War, vient d’annoncer son départ du studio. Il était également le producteur de la série depuis plus de 15 ans et une personnalité forte pour la communauté. Le créateur va partir pour une nouvelle aventure.

Direction la franchise Diablo

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

C’est à travers différents messages postés sur Twitter que l’homme fait part de sa décision : « J’ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis, cela a été ma joie de vivre. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les bonnes mains de The Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril ».

Dans la foulée, Rod Fergusson annonce également que sa carrière va se poursuivre chez Blizzard : « A partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Le départ est doux et amer car j’aime la famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci, ce fût un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. »

Rod avait commencé sa carrière en 1996 chez Microsoft du côté du support technique pour différentes entreprises. L’un des premiers projets sur lesquels il a bossé était Microsoft Train Simulator avant de rejoindre les rangs d’Epic Games en juillet 2005 où il a été producteur exécutif puis directeur de la production sur la série Gears of War.

En 2012, il a fait un rapide passage chez Irrational Games pour travailler sur BioShock Infinite avant de quitter le studio en avril 2013. Quelques mois plus tard, il rejoint The Coalition et prend la tête de la licence Gears of War, récemment racheté par Microsoft. Il a aussi contribué à plusieurs développements de jeux tels que Infinity Blade ou encore Bulletstorm.