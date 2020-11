Rockstar précise les jeux de son catalogue qui seront rétrocompatibles sur PS5 et Xbox Series

On le sait, la rétrocompatibilité sera l’un des grands sujets des premiers mois de la nouvelle génération de consoles, en l’absence de véritables nouveaux jeux exclusifs à la PS5 et Xbox Series. Si la majeure partie des titres seront rétrocompatibles sur les deux machines, Rockstar a tout de même pris la parole pour préciser ce qu’il en était de son catalogue.

La liste des jeux Rockstar retrocompatibles

Naturellement, Red Dead Redemption 2 et GTA V seront jouables sur PS5 et Xbox Series X. Les possesseurs du PlayStation Plus recevront même 1 millions de dollars dans GTA V et ce chaque mois jusqu’à la sortie de la version PS5 du jeu prévue pour 2021. L.A. Noire et sa version VR seront aussi retrocompatibles.

Pour ce qui est des précédentes générations, les deux consoles ne sont pas au même niveau. Voici les jeux 360 que l’on pourra retrouver sur Xbox Series :

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

Quant à la PS5, elle profitera des jeux PS2 qui étaient déjà compatibles sur PS4, à savoir :

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

On attend maintenant de savoir si tout comme GTA V, Red Dead Redemption 2 va lui aussi avoir droit à une version optimisée pour les prochaines consoles.