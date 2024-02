GTA V dépasse les 195 millions de jeux vendus, mais Take-Two prévoit de réduire ses couts, sans licencier (pour l’instant)

GTA V ne compte pas ralentir

C’est la même ritournelle à chaque trimestre. Tous les trois mois, on apprend que GTA V s’est vendu à 5 millions d’exemplaires en plus, et le dernier trimestre ne changera pas la donne. Ce qui veut dire que le jeu s’est écoulé à 195 millions d’unités à ce jour, sur les 420 millions de jeux écoulés dans toute la saga GTA. Autant dire que dans trois mois, il aura certainement passé le cap symbolique des 200 millions de jeux vendus.

Quant aux autres titres, on remarquera que Red Dead Redemption 2 a sans doute bien profité du remaster du premier épisode, puisqu’il affiche maintenant 61 millions d’unités vendues, sur les 86 millions de jeux de la licence. Le dernier NBA 2K compte quant à lui 7 millions de ventes, ce qui est un peu plus faible que l’épisode de l’année dernière, même si le chiffre reste impressionnant.

Des réductions de coûts, mais pas de renvois ?

Avec tout cela, tout va bien pour l’éditeur ? Oui et non, puisque Take-Two indique vouloir réduire ses coûts afin de maximiser ses marges face à des ventes un peu plus en baisse par rapport à l’année passée. Strauss Zelnick, PDG du groupe, a ainsi déclaré que l’éditeur allait se lancer dans un plan de réduction lors du bilan, ce qui, en cette période complexe pour l’industrie, rime souvent avec des licenciements. D’ailleurs, Visual Concepts, qui appartient au groupe, en a récemment fait les frais.

Ce que le PDG réfute, du moins pour le moment. IGN a pu l’interroger à ce sujet, et Zelnick indique qu’aucun autre renvoi n’est prévu, pour l’instant :

« Je voudrais simplement noter que notre plus gros poste de dépenses est en fait le marketing. Nous pensons pouvoir optimiser cela. Nous avons également des dépenses de tiers, des logiciels, d’autres fournisseurs, des services d’approvisionnement. Et nous y trouvons toujours des opportunités. Le plus difficile est de licencier des collègues, et nous n’avons aucun projet à ce sujet pour l’instant. »

On ne serait pas très rassurés à la lecture de cette déclaration en travaillant dans la section marketing du groupe, mais croisons les doigts pour que renvois n’arrivent jamais sur la table.