Rocket League passe free-to-play cet été

Bonne nouvelle si vous n’avez toujours pas eu l’occasion de jouer à Rocket League, le jeu est sur le point de passer au modèle free-to-play. Un changement qui s’accompagne d’une « exclusivité » Epic Games Store qu’on vous explique tout de suite.

Rocket League rejoint enfin vraiment l’écurie Epic

L’an dernier, Epic Games avait racheté le studio Psyonix. Il n’est donc pas très étonnant de voir l’éditeur profiter un peu de son acquisition comme il peut. Dans les prochaines semaines, Rocket League va enfin arriver sur l’Epic Games Store, ce qui signifie qu’on ne pourra plus l’obtenir sur Steam. Mais pas de panique, si vous avez déjà le jeu sur la plateforme de Valve, vous pourrez continuer de l’utiliser comme avant, mais aussi continuer de le mettre à jour.

Le free-to-play s’accompagnera de quelques changements. A commencer par l’interface que l’équipe souhaite rendre plus claire et accueillante pour les nouveaux joueurs. Si le jeu ne changera pas son gameplay, les modes Tournois et Défis seront également retravaillés. Il y aura désormais une progression commune à toutes les plateformes, grâce à l’utilisation d’un compte Epic Games pour garder items, pass et rang quelque soit le support.

Quels avantages pour les anciens joueurs de Rocket League ?

Psyonix a pensé à remercier ses anciens joueurs avec quelques cadeaux pour ceux qui ont roulé sur le terrain avant aujourd’hui. Voici la liste :

les voitures DLC Vulcan, Triton, Proteus, Masamune, Marauder, Esper et Aftershock

les packs Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars et Chaos Run (techniquement déjà inclus dans le jeu de base depuis décembre)

Plus de 200 items communs qui passeront en qualité Legacy

les boosts Faded Cosmos et Golden Cosmos

les roues Dieci-Oro

la bannière de joueur Huntress

le titre de joueur « Est. 20XX » (le numéro correspondant à votre année d’arrivée sur le jeu)

Pas encore de date pour le grand saut mais on nous promet d’autres annonces d’ici-là, pour de nouvelles fonctionnalités, du contenu et la progression partagée. En attendant, Rocket League est toujours disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.