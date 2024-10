Riot Games continue de licencier, 27 personnes de l’équipe League of Legends sont renvoyées

Pas vraiment l’annonce que l’on attendait avant les Worlds

Il n’y avait probablement pas de pire timing pour annoncer cela que maintenant. Alors que le monde de l’esport est à la fête avec les Worlds 2024 League of Legends qui vont battre leur plein dans les prochains jours, Marc Merill, co-fondateur de Riot Forge, annonce dans un communiqué que le studio va mettre en place une nouvelle vague de licenciements. Mais que tout le monde se rassure (c’est ironique), on nous précise que cela n’est pas une mesure pour économiser de l’argent. C’est tout simplement pour avoir la meilleure expertise possible, sans avoir une équipe trop large :

« Dans le cadre de ces changements, nous avons pris la décision difficile de supprimer certains postes. Il ne s’agit pas de réduire les effectifs pour économiser de l’argent, mais de nous assurer que nous disposons de l’expertise adéquate pour que League continue d’être formidable pendant encore 15 ans et au-delà. Bien que l’efficacité de l’équipe soit plus importante que sa taille, l’équipe de League finira par être encore plus grande qu’elle ne l’est aujourd’hui à mesure que nous développerons la prochaine phase de League. »

Virer d’abord pour mieux embaucher ensuite donc. Le communiqué aura beau essayer de faire passer cela comme une évolution positive (avec un titre « Une mise à jour sur la façon dont nous faisons évoluer League » assez contradictoire), la réalité en est malheureusement tout autre. Merill précise aussi qu’il croit que certaines équipes plus petites peuvent être plus efficaces – plus rentables donc – que les grosses sur certains projets :

« Nous avons vu de petites équipes chez Riot (et ailleurs) construire des choses incroyables, tandis que de grandes équipes (chez Riot et ailleurs) ratent leur objectif. »

Selon Eurogamer, qui a contacté le studio, 32 personnes seraient impactées par ces licenciements, dont 27 au sein de la team PC de League of Legends (les 5 autres se trouvant du côté de la partie éditoriale du studio). Elles recevront six mois de salaire en dédommagement, leur bonus annuel, et le package habituel chez Riot (assurance santé, assistance pour retrouver un emploi).