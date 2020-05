Riot Games fera une annonce sur Valorant en marge du Summer Game Fest

Le Summer Game Fest est l’événement qui remplace l’E3 annulé de cette année. Lors de son annonce, Riot Games avait alors été listé comme étant un participant de l’événement. Cela vient de de se confirmer.

👀 Tune in tomorrow at 11 am ET / 8 am PT / 4 pm BST for an update and announcement from the @PlayVALORANT team — executive producer @RiotSuperCakes and Game Director @RiotZiegler

Stream at https://t.co/gO9QVWnsZd #SummerGameFest pic.twitter.com/R2hjn2mOPg

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 20, 2020