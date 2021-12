Riot Games va verser 100 millions de dollars aux victimes de discrimination

Activision-Blizzard a tellement occupé la scène médiatique ces derniers temps, qu’on en oublierait presque (façon de parler) que Riot Games trempe également dans des affaires judiciaires de harcèlement. En 2018, une poursuite avait été engagée contre le géant derrière League of Legends, accusé de discriminations sexuelles, en plus d’harcèlements. S’il a pendant un temps été question de régler cela à l’amiable avec une somme de 10 millions de dollars en dédommagement, la note est finalement un peu plus élevée.

Un dédommagement 10 fois plus élevé que prévu

Le Washington Post rapporte alors qu’un nouvel arrangement a été trouvé, bien plus en faveur des victimes. Après avoir tenté de négocier les 10 millions de dollars, Riot Games s’était vu barrer la route par la DFEH (le département californien de l’égalité des chances), demandant ainsi à ce que ce soit plutôt 400 millions de dollars qui soient versés pour les victimes.

Un autre accord est donc tombé récemment, à la fois entre la DFEH, certaines des victimes et la DLSE (une division chargée de veiller sur les normes du travail en Californie), ainsi que Riot Games. Ce dernier doit donc verser 100 millions de dollars, dont 80 millions seront distribués entre tous les plaignants et plaignantes. Les 20 millions restant iront dans la poche des avocats et serviront à rembourser tous les frais juridiques des victimes (rappelons que l’affaire s’étale sur plus de trois ans, ce qui explique de tels frais).

Dans la foulée, Riot Games promet d’améliorer son environnement de travail, en mettant en place des mesures plus égalitaire entre les genres, notamment en intégrant obligatoirement une femme ou un membre d’une communauté sous-représentée dans les jurys chargés des emplois.

Espérons effectivement que tous ces changements interviennent, en attendant que des mesures plus drastiques soient aussi prises dans d’autres sociétés, Activision en tête.