Riders Republic annonce une bêta pour la fin août

Après l’annonce du report de la sortie il y a peu, Riders Republic semble bien parti pour ne pas nous faire attendre trop longtemps. Vous pourrez même l’essayer durant une bêta disponible à la fin du mois d’août.

Échauffement le 23

Ubisoft nous annonce que la bêta sera disponible du 23 au 25 août 2021 sur PC (via Ubisoft Connect ou Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X. De quoi laisser à beaucoup de monde l’opportunité de partir en freestyle sur les pistes. N’hésitez pas à consulter le site officiel pour vous inscrire. Les places sont limitées mais un abonnement à Ubisoft + vous en garantie une selon la FAQ.

Lors de cette bêta, il vous sera possible de profiter des choses suivantes du contenu solo avec 3 carrières : Courses Vélo, Tricks Ski/Snow et Air (rocket-wingsuit et wingsuit). Mais aussi de modes multijoueur en ligne avec :

Tricks battle : Des matchs à 6 contre 6 où l'on doit réaliser autant de tricks que possible sur les différents modules pour gagner des points. L'équipe avec le score le plus élevé remportera le match.

Free-for-All : Les joueurs pourront défier de nouveaux adversaires et leur donner une leçon au cours d'événements passionnants.

Mode Versus : Les joueurs pourront joindre leurs amis dans leur progression de carrière pour les défier et déterminer lequel d'entre eux est le meilleur.

Si vous êtes amateurs de sports extrêmes variés, le titre d’Ubisoft Annecy devrait vous intéresser assez afin de tenter le coup avec cette première approche.

Riders Republic sortira le 28 octobre prochain sur PC, Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Le titre proposera deux éditions :