RIDE 4 : La date de sortie annoncée sur PS5 et Xbox Series X avec un trailer

Aux côtés des séries MXGP et MotoGP, le studio Milestone semble capitaliser également sur une autre licence RIDE. Après des débuts relativement moyens, la simulation de motos a commencé à faire ses preuves, notamment avec un troisième épisode assez convaincant. Désormais, on attend RIDE 4, prévu pour la fin d’année sur consoles actuelles et qui arrivera en 2021 sur la next-gen.

Avec un trailer en prime

Après avoir dévoilé ses trophées/succès, le jeu de course de motos nous confirme une arrivée sur les consoles de nouvelle génération. Milestone ne nous donne cependant pas rendez-vous en fin d’année mais début 2021 pour ces versions puisque RIDE 4 a fixé sa date de sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X au 21 janvier 2021.

Les joueurs PS4 et Xbox One pourront profiter d’une mise à niveau gratuite s’ils effectuent l’opération avant le 30 avril 2021. Sur PS5, cela permettra de télécharger la mouture next-gen sans frais supplémentaire tandis que sur Xbox Series X, c’est le Smart Delivery qui s’occupera de cette mise à niveau.

Sans grande surprise, on apprend que la nouvelle génération permettra d’apporter de meilleurs graphismes ainsi d’un gameplay plus fluide avec du 60fps et une résolution allant jusqu’à la 4K (la tournure dans le communiqué de presse ne permet pas de dire si le combo 4K/60fps est assuré sur les deux consoles). En multijoueur, on pourra réaliser nos courses avec 20 coureurs en lice, contre 12 dans la version current-gen.

Le fameux SSD de la prochaine génération est évidemment évoqué, permettant de réduire drastiquement les temps de chargement, et la manette DualSense sur PlayStation 5 permettra de ressentir les vibrations des motos grâce au retour haptique. De bien belles promesses qui sont rapidement survolées dans une bande-annonce toute fraîche.

Rappelons que RIDE 4 est prévu le 8 octobre sur PC, PlayStation 4 et PC via Steam. Sur PS5 et Xbox Series X, le rendez-vous est donc donné au 21 janvier 2021. On vous en reparlera bien évidemment lors de sa sortie, aussi bien sur l’une ou l’autre génération.