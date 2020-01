De nos jours, en Occident, on associe souvent Sega à ses consoles devenues mythiques ou son travail d’éditeur de jeux vidéo. Mais ce qu’on oublie souvent, c’est que le cœur du business de cette société est différent au Japon de ce à quoi nous pensons en premier chez nous. De leur côté, les petits gars de Third Editions compte bien corriger cela en nous proposant un livre consacré à l’entreprise et ce qu’ils appellent la « révolution arcade ».

Retour sur la mine d’or de Sega

En effet, avec Ken Horowitz à l’écriture, l’éditeur revient sur l’histoire de Sega de 1945 à nos jours. Un ouvrage de près de 300 pages qui s’intéresse à la puissance de l’entreprise dans le milieu de l’arcade. Car, comme le sait toute personne ayant déjà mis les pieds au Japon, il est impossible de rentrer dans une salle d’arcade sans croiser le logo de Sega. Et du coup, impossible de faire sans y jouer. Après tout, Sega c’est plus fort que toi !

Comme d’habitude, une édition first print est disponible depuis déjà quelques jours, tandis que l’édition standard peut être trouvée dès aujourd’hui. Vous pouvez trouver un visuel de la couverture de l’édition first print plus bas, cette dernière n’étant disponible que sur le site de l’éditeur. Pour la version standard, vous pourrez la trouver dans tout magasin qui se respecte ! Pour vous procurer ces quelques centaines de pages, il faudra débourser 24,90€, prix bien connu pour les ouvrages de la firme.

Bref, un ouvrage qui s’avère déjà très intéressant, sur une entreprise qui reste parfois méconnue du grand public occidental. Après tout, on pense plus rapidement aux séries Yakuza et Total War quand on parle de Sega qu’à leurs pléthores de machines d’arcade trouvables partout au pays du soleil levant.