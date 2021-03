Returnal précise son histoire avec un nouveau trailer

Même après s’être montré lors du dernier State of Play, le postulat de base de Returnal n’est pas forcément connu de tout le monde pour le moment. Histoire de préciser un peu plus les choses, Sony et Housemarque dévoilent un nouveau trailer qui se concentre justement sur le récit de cette nouvelle licence.

Un boucle temporelle et des aliens

On y suivra donc Selene, une astronaute chargée d’une mission qui va se rendre sur la planète alien Atropos afin de suivre un mystérieux signal.

Bien entendu, la planète ne sera pas déserte, et les créatures qui peuplent les environs seront très hostiles. En plus de devoir gérer cela, Selene va se retrouver coincée au sein d’une boucle temporelle qui recommencera à chacune de ses morts.

Returnal est attendu pour le 30 avril en exclusivité sur PS5.