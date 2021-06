Returnal annonce sa mise à jour 1.4.0 et promet des changements

Après 1 mois d’exploitation, les retours sont nombreux concernant Returnal, l’exclusivité PlayStation 5 développée par Housemarque. Les morts des joueurs et joueuses ont été extrêmement nombreuses (plus de 9 millions selon le studio) et peu de joueurs sont dès lors parvenus à terminer (réellement) le jeu. Alors que certains feraient des pieds et des mains pour l’ajout de modes de difficultés, d’autres se targuent de faire partir de la « caste » ayant réussi le jeu tel que les développeurs l’ont souhaité. Il faut croire qu’un des deux camps a gagné.

Le platine pour tous ?

Ce lundi 14 juin à 11 heure française, une nouvelle mise à jour, la 1.4.0, sera déployée sur la nouvelle console de Sony et va apporter plusieurs changements majeurs dont une difficulté rééquilibrée. C’est en tout cas que ce dévoile le patch note intégral (en anglais) dévoilé sur le site de Housemarque. On ne sait dans quelle mesure, vu que la mise à jour manque d’informations, mais on semble comprendre en substance que les dires des joueurs ont eu raison de l’expérience initiale. Il n’apparaît cependant toujours pas être question d’implémenter un service de sauvegarde.

Nous vous proposons de découvrir ici les nouveautés apportées par cette mise à jour 1.4.0 :

Points importans

Platine : ajout de la prise en charge de la rejouabilité de certains trophées des Actes 1 et 2.

des Actes 1 et 2. Platine : ajout de la prise en charge de l’attribution rétroactive de trophées qui ne peuvent pas être rejoués.

Platine : ajout d’emplacements supplémentaires pour les Enregistrements audios 9, 34, 35 et 46 afin qu’ils apparaissent plus souvent.

Platine : correction d’un problème où un xénoxlyphe était parfois impossible à obtenir pour les trophées d’exploration sur le biome.

Platine : correction d’un problème où certaines cartes d’activité affichaient un pourcentage erroné.

Interface utilisateur : les descriptions pour les objets sont désormais masquées de l’ATH lorsque Selene tire avec une arme.

Interface utilisateur : correction d’un problème où deux actions pouvaient être attribuées sur un seul bouton.

Cinématiques : correction d’un rare problème de synchronisation audio dans la fin secrète.

Audio : améliorations générales de la balance tout au long de l’expérience.

Audio : prise en charge améliorée de la configuration du son stéréo .

. Audio : ajout de davantage de retours haptiques avec la DualSense à travers les moments cinématiques pour une immersion plus profonde

avec la DualSense à travers les moments cinématiques pour une immersion plus profonde Audio : ajout de retours haptiques avec la DualSense lors de l’utilisation du grappin .

. Audio : amélioration du système de recommandations de plage dynamique.

Audio : autorise les utilisateurs à ignorer les recommandations de plage dynamique.

Audio : permet aux utilisateurs de modifier la sortie audio directement à partir du menu du jeu.

Équilibre du jeu

Équilibre : diverses corrections de bugs sur certains artefacts, parasites, consommables et dysfonctionnements pouvant survenir dans les premières zones du jeu.

Équilibre : les joueurs ne reçoivent plus de parasites en récompense quand leur mort est vengée par d’autres.

Équilibre : ennemis, armes et boss – ajustements de difficulté dans tous les biomes pour une expérience de jeu plus équilibrée.

Corrections de bugs divers

Correction d’un problème qui voyait la clé d’Hyperion être hors de portée.

Correction d’un problème qui rendait Ophion invisible si le joueur utilisait un Reconstructeur pendant le combat.

Correction d’un bug qui rendait les armes introuvables dans les biomes si elles étaient scannées sans être ramassées.

Correction d’un problème où Selene pouvait sauter sur des distances incroyablement longues.

Correction de plusieurs problèmes où Selene pouvait être piégée dans une pièce sans pouvoir en sortir.

Correction d’un bug occasionnel lors de la téléportation dans le biome des Déchets Cramoisis.

Correction des baisses occasionnelles de FPS lors de l’utilisation de l’électrobaliseur.

Améliorations des performances, corrections de crashs et plusieurs corrections de bugs mineurs.

Attention, car les développeurs précisent que, si vous avez laissé votre console en mode repos pour « sauvegarder » votre run en cours, pensez à désactiver les mises à jour automatiques pour ne pas perdre votre partie.

Pour rappel, Returnal est sorti le 30 avril dernier exclusivement sur PlayStation 5.