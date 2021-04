Resident Evil Village : La démo sera finalement disponible pendant une semaine dès le 2 mai

Capcom a souvent l’habitude de proposer des démos limitées dans le temps, mais celles de Resident Evil Village ont eu le don d’agacer certains joueurs, étant donné que celles-ci n’étaient disponibles que 24 heures. L’éditeur a visiblement entendu les critiques, puisque la démo du 2 mai pourra finalement être jouée dans une période un peu plus longue.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021