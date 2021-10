Resident Evil 7 passe le cap des 10 millions de copies distribuées

Capcom peut se targuer d’enchaîner les bons résultats. Après le démarrage canon de Resident Evil Village, c’est encore une fois Resident Evil 7 qui est mis en avant par l’éditeur. Plus de quatre ans après sa sortie, le titre vient de passer un cap des plus symboliques, faisant de lui l’un des jeux Capcom les plus vendus de l’histoire.

Le club des 10 millions s’agrandit chez Capcom

On apprend aujourd’hui que Resident Evil 7 a été distribué à 10 millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie, toutes plateformes confondues. Un succès qui s’est construit sur la durée, notamment sur PC, et qui semble conforter Capcom dans sa nouvelle stratégie qui vise à mettre en place le PC comme plateforme principale pour les années à venir.

Reste maintenant à voir si sa suite pourra se rapprocher un jour de ce chiffre. A ce jour, la série Resident Evil compte plus de 100 millions de jeux distribués depuis ses débuts.