Resident Evil Village : Tout ce qu’il faut savoir et analyse du trailer

Il y a quelques jours, Capcom a levé le voile sur le nouveau volet de sa série horrifique lors de l’event PS5 : Resident Evil Village, huitième épisode canonique de la franchise. Nous avons eu droit à une première bande-annonce et quelques images supplémentaires. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce Resident Evil 8 et l’on en profite pour faire nos spéculations sur ce que l’on peut en attendre. Fan de Resident Evil, cet article est pour vous.

Un épisode qui va diviser ?

Resident Evil fait couler de l’encre sur la toile en ce moment avec une division au sein de la communauté. Certains reprochent à Capcom d’être resté sur une vue subjective et des monstruosités plus proches de la dernière trilogie de la licence plutôt qu’un côté plus « old school » regroupant troisième personne ou caméra angulaire et zombies attendu par de nombreuses personnes. Il faut dire que les récents remakes de Resident Evil 2 et 3 donnaient de l’espoir pour cette partie de la communauté.

Cependant, ces opus semblent n’avoir été réalisés uniquement pour répondre au fantasme de ces joueurs réclamant depuis longue date ce « retour aux sources ». Capcom ne semble pas vouloir totalement faire marche arrière, mais s’en inspirer et faire du neuf avec juste un peu de vieux. A quelques jours à peine de son annonce, il y a énormément de choses à souligner, et on en sait bien plus que ce que l’on nous a montré.

Le retour d’Ethan et de Chris

Comme nous avons tous pu en témoigner lors de son annonce, Ethan Winters est bien de retour avec Chris Redfield pour une suite (presque) directe à Resident Evil 7. Ce volet se distingue particulièrement de beaucoup de choses que l’on aura connues jusqu’à présent, continuant évidemment sur la lancée que le septième volet avait menée. Il s’agira d’ailleurs de la conclusion de cette histoire entamée dans le septième volet.

Peut-être que cela ne vous aura pas tapé à l’œil, mais Resident Evil : Village ne s’appelle pas Resident Evil 8, bien qu’il soit tout de même considéré comme tel par les développeurs et que la numérotation en chiffre romains soit bien apparente.

Peu après son annonce, les producteurs Peter Fabiano et Tsuyoshi Kanda – ayant tous deux œuvré sur les dernières productions, ont réalisé une petite vidéo additionnelle comme à la récente habitude chez Capcom pour nous donner quelques détails supplémentaires. Là-dessus encore, vous entendrez que Resident Evil : Village s’appelle ainsi, et qu’il y a bel et bien une raison à cela (ce qui n’est pas sans rappeler les séries aux nombreux épisodes tels que Assassin’s Creed ou Call of Duty qui eux aussi, se sont vu donner des noms plutôt que des chiffres).

La vidéo reste pour l’instant simple, et nous donne rendez-vous en août 2020, sûrement pour un événement digital de la Gamescom 2020.

Toutes les informations connues

A l’habitude de Capcom et ses dernières productions, il est probable qu’une démo puisse voir le jour d’ici là. Rappelons que Resident Evil 7 avait eu une démo « teaser » à son annonce à l’E3 2016. Il se pourrait que la pandémie de cette année 2020 ait cependant retardé ces plans.

Voici les points clés officiels à retenir :

Le jeu utilise toujours RE Engine dans une forme bien améliorée exclusivement pour la nouvelle génération de consoles.

Les dernières productions de Capcom utilisant le RE Engine ont servis à maîtriser ce nouveau moteur, né à l’origine de Resident Evil 7. C’est quand même aujourd’hui 4 jeux qui ont été développés en 3 ans sous RE Engine.

Il est dit que les développeurs ont travaillé le RE Engine de façon que l’équipe franchisse une nouvelle barre dans le survival-horror, en y ajoutant un peu plus d’action. Ceci n’est pas sans rappeler Resident Evil 4.

La page internet de Resident Evil : Village va plus loin en disant que ce volet veut « révolutionner le survival-horror ». Ethan aurait également une « famille », laissant présager qu’il ait eu un enfant depuis Resident Evil 7 que l’on pourrait apercevoir dans le trailer.

Resident Evil : Village est confirmé sans aucun temps de chargement, où les graphismes et l’immersion audio sont particulièrement importants pour l’immersion.

Le jeu se déroule quelques années après Resident Evil 7. Il mettra toujours Ethan en scène, où il vivait une vie paisible jusqu’à ce que Chris Redfield débarque chez lui et élimine ce qui semble fortement être Mia.

Il est dit que le Village a été réalisé comme un personnage à part entière. Il semblerait qu’il y ait beaucoup de chose à raconter autour de son existence, mais surtout, sur son design et ce/ceux qu’il abrite.

Le système d’inventaire de Resident Evil 4 est de retour, où la gestion des emplacements est importante et primordiale.

Resident Evil : Village est visé pour une sortie début 2021. Il est cependant extrêmement possible qu’un report plus tard dans l’année soit envisagé suite à la crise sanitaire rencontrée. Plus d’informations seront communiquées d’ici cette année.

pour une sortie début 2021. Il est cependant extrêmement possible qu’un report plus tard dans l’année soit envisagé suite à la crise sanitaire rencontrée. Plus d’informations seront communiquées d’ici cette année. Resident Evil : Village est exclusif aux consoles de neuvième génération et PC.

Récemment il semblerait que Capcom ait tout misé sur cette nouvelle génération grâce aux nouveaux apports techniques que celle-ci offre.

En effet, avec une technologie plus avancée, une puissance de calcul décuplée et avec une excellente maîtrise de leur moteur propriétaire, l’immersion et la disparition des écrans de chargement était non seulement un objectif, mais aussi une nécessité dans le développement. La précédente génération était un poids lourd pour le côté technique du jeu, où un 60FPS constant est visé et où les temps d’affichage étaient trop longs sur PS4 et Xbox One. De plus, Capcom a ressenti que les temps chargement cassaient l’immersion à cause des allers-retours nécessaires dans le jeu.

Bien qu’à la base le jeu était prévu pour être un opus cross-gen selon Aesthetic Gamer, Capcom aurait décidé que récemment de ne le porter que sur Xbox Series X et PlayStation 5 – en plus de Steam. Le jeu se veut donc être très grand – si ce n’est le plus grand de la saga, mais surtout, le plus riche en lore qui risque bien de surprendre.

Spéculations et analyse

Après les informations officielles, on part maintenant sur nos spéculations et une analyse de la bande-annonce. Il n’y a donc absolument rien d’officiel à partir de ces lignes, mais beaucoup d’éléments qui semblent simplement logiques ou que l’on peut espérer.

Où se déroulera Resident Evil : Village, et quelles seraient ses inspirations ?

Resident Evil : Village pourrait se passer en Roumanie, si l’on en croit la monnaie utilisée que l’on peut apercevoir dans la capture d’écran de l’inventaire. Il s’agit du Leu, pluralisé « Lei » qui est monnaie courante dans le pays. Autant dire que si c’est le cas, ceci a d’autant beaucoup plus de sens pour la suite.

En effet, en voyant les images de la bande-annonce, on aperçoit cette présence de lycanthropie et un côté sauvage, de sorcière mais également ce que l’on pourrait douter de vampire. Bref, un certain folklore fantaisie règne un peu ici.

Si l’on se dit que Resident Evil 7 puisait une énorme essence dans les classiques de l’horreur en mêlant Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, The Ring ou encore Blair Witch et tant d’autres, celui-ci pourrait reprendre des comptines et romans célèbres comme Mia semble le raconter au début du trailer, se rapprochant de Dracula, du Petit Chaperon Rouge, les Weird Tales ou encore tant d’autres œuvres – frôlant parfois même le religieux, on passerait donc des inspirations cinématographiques aux bouquins.

Bien entendu, ce ne seront que des inspirations qui mèneront sur une histoire totalement réécrite avec les éléments de Resident Evil. Ce qui mène à cette idée serait les premières phrases du trailer, où dès la première minute, on nous parle de « son histoire touchant à sa fin ». Cela peut dire beaucoup trop de choses pour le moment, mais Ethan et sa belle vie paisible semble être visée.

Ce qui est sûr, c’est que l’on fait une nouvelle fois référence à une « histoire », Mia ira même raconter un « conte local » assez effrayant à Ethan. Il est toujours possible de s’imaginer que ce conte porte sa localisation au Village, où Mia pourrait avoir un lien ou non.

Ce qui s’en suit avec les bois sombres et enneigés menant jusqu’à un village où le mal règne avec ce qui semble grandement être de la lycanthropie, des béliers, des fresques démoniaques comme dessinées sur une porte où l’on voit le diable se faire un festin, et surtout, ce château non-loin du Village pouvant faire référence à Dracula, ces éléments peuvent coller entre eux. Tant d’éléments, qui frôlent parfois justement le gothique en Roumanie.

Bref, Resident Evil Village ne semble pas perdre d’inspiration, et continue de puiser ses ressources sur ce qui a porté les bases de l’horreur jusqu’à aujourd’hui.

Quid de la menace, quel serait le bestiaire ?

Il est difficile de dire pourquoi et comment Ethan se retrouve une nouvelle fois plongé dans l’horreur. Cependant, des idées sont déjà presque certaines. Resident Evil Village se rapproche plus du côté « zombie » que la dernière trilogie, mais fausse un peu l’idée. Il serait plus question de mutation dangereuse avec des créatures tout droit issues de ces contes de fées.

En effet, le côté Loup Garou comme évoqué dans les rumeurs ayant visé très juste sur le contenu surgit, mais il est plus simple de supposer qu’il s’agisse d’une forme de mutation pouvant être lié à une sorcière comme on pourrait l’apercevoir dans le trailer. Toujours dans le trailer d’annonce, on y voit un (très) grand nombre de personnages, qui laissent passer une tonne d’indices sur leur utilité.

Parmi ces personnages : une sorcière bien âgée ainsi qu’un groupe de trois autres femmes semblant complice. Cette dite sorcière, pouvant se volatiliser sous forme d’insecte comme le faisait bien Marguerite Baker, est sûrement l’une des menaces principales, et un élément important dans cette nouvelle aventure.

On y retrouve également une jeune femme au semblant innocent et survivante qui serait une acolyte, ou pourquoi pas un second personnage jouable. Enfin, un homme totalement inconnu et quelque peu mystérieux vêtu d’une veste et d’une paire de lunettes fait beaucoup penser à un marchant d’armes, ce qui expliquerait la monnaie. Ici encore, il n’y a encore rien de fondé pour dire qu’il s’agit de ça ici.

Il est encore trop tôt et incertain pour proposer des théories valides sur l’origine machiavélique qui règnera sur ce nouveau volet. Cependant, Umbrella est aujourd’hui censé lutter contre les menaces bioterroristes d’après Resident Evil 7, et œuvrer en tant qu’armée plutôt qu’en société pharmaceutique. Difficile donc de se dire comment cette histoire se retournerait contre eux, surtout avec un Chris Redfield semblant être « contre » Ethan comme les derniers leaks le présageaient, et vu l’histoire que ce dernier a vécu avec le passé calamiteux d’Umbrella à Arklay.

Nous avons eu le cas d’Eveline qui prenait possession de l’esprit de ses victimes, il est possible que nous puissions voire une similitude avec la sorcière, mais également une forme similaire aux parasites de Resident Evil 4.

Car en dehors des rumeurs qui courent sur le remake de ce quatrième épisode, on ressent très clairement une énorme inspiration et reprise de beaucoup d’éléments. Le village, le côté « secte antagoniste », l’action, le visuel des énigmes, le portail avec une effigie religieuse, le château et l’inventaire type « Tetris ». Nous pourrions même aller plus loin en évoquant un éventuel marchand d’arme si l’on se fie à l’existence d’une monnaie dans le jeu, et l’homme aux lunettes au grand manteau semble être une bonne piste. Bref, ça transpire du Los Illuminados tout ça.

En tout cas, le peu que l’on peut apercevoir, c’est que l’on a bien ces humains « lycantrophiés », ce grand bourreau à la hache tel que l’on avait pu l’apercevoir dans Resident Evil 5, ce groupe de femmes dont l’une d’entre elles semble prendre la main d’Ethan pour sucer de son sang pour… un rituel ou assouvir son côté vampirique ? En tout cas, elles semblent alliées à la vieille dame, semblant d’être une sorcière.

Les questions sont ouvertes. Au vu de l’apparence des ennemis aperçus, il est très probable que l’on puisse s’attendre à des mutations zombifiées, puisque celles-ci avaient même déjà été citées dans d’anciens leaks au sujet de ce nouvel opus. Gardez cependant à l’esprit que les plans peuvent/auraient pu changer en cours de développement.

Une compatibilité VR ?

Oui, et non. Aesthetic Gamer, semblant très bien informé, précise que Resident Evil 8 a été compatible VR pendant sa période développement cross-gen. L’idée aurait pu être abandonnée ou mise de côté pendant sa progression vers une exclusivité new-gen. Il faut savoir qu’en l’absence d’annonce d’un PS VR2, Capcom ne peut pas/ne doit pas préciser quoi que ce soit à ce sujet d’avance, risquant de détruire la communication lente, mais puissante de PlayStation à ce sujet.

Les autres casques VR à destination des PC ne semblant pas être la priorité de Capcom non plus, nous considérerons pour aujourd’hui que Resident Evil 8 restera un jeu sans VR. Il n’est absolument pas inenvisageable qu’à l’annonce de l’hypothétique PSVR 2, une mise à jour apportera une compatibilité VR comme le faisait Resident Evil 7, cependant disponible dès le premier jour. On restera donc sur une hypothèse pour l’instant.

Est-ce que Resident Evil Village = Resident Evil 4 Remake ?

Apparemment non, les deux projets semblent bien distincts, et au vu de l’annonce et sortie très prochaine de ce huitième volet, il est plutôt attendu que Resident Evil 4 Remake arrive bien plus tard, surtout que les premiers bruits de couloir évoquent une sortie pour 2022 pour ce remake – là où Village sortira en 2021.

Celui-ci n’ayant jamais été sous-entendu par Capcom par quelconque moyen qu’il soit, il se pourrait tout autant que ce projet n’existe finalement pas, ou ne voie jamais le jour en fonction des années à venir. Il faudra donc prendre son mal en patience, sans avoir trop espoir.

A quelles évolutions de gameplay devrions-nous nous attendre ?

Au vu des premiers extraits, notamment la très courte séquence de gameplay découverte dans le message des développeurs, il semblerait que Resident Evil Village reprenne toutes les mêmes bases de Resident Evil 7, en conservant également les mêmes recettes de tout FPS horrifique.

Rappelons que le titre est d’ores et déjà jouable du début à la fin et que le jeu est en phase de post-production. Des joueurs avaient déjà été invités à jouer dans les locaux de Capcom sous contrat de non-divulgation par le biais du programme RE Ambassador.

Il aurait donc été témoigné qu’Ethan semble avoir un caractère plus pêchu qu’avant, et pourrait avoir une personnalité accrue ce qui pourrait mener à un gameplay plus riche que du simple « hide and seek » que l’on avait tendance à parfois retrouver sur le septième volet.

Dans des versions démo jouées, il est dit qu’il y aurait des interactions avec des PNJ qui ne seraient pas hostiles pour autant, mais ne désirant pas vraiment communiquer avec vous. On se rappelle la première rencontre avec l’espagnol dans Resident Evil 4 qui aura plutôt mal tourné. On peut s’attendre à une exploration donc poussée avec d’autres personnages présents, avec pourquoi pas quelques objectifs annexes, mais ceci reste encore de la supputation et n’est en rien évoqué nulle part.

Il est cependant bon de savoir que malgré la taille du village semblant imposante, Resident Evil : Village ne sera pas un open world. En revanche, une partie d’exploration sera présente et encouragée afin de résoudre les énigmes, et revenir sur ses pas à certains moments sera obligatoire.

Mais le petit côté « du nouveau avec de l’ancien » revient toujours selon quelques sources qui évoquaient trois protagonistes jouables dans ce qui était autrefois le prototype de Resident Evil Revelation 3 (qui est aujourd’hui donc transformé en Village). Aux dernières nouvelles rapportées toujours par Aesthetic Gamer, l’idée aurait été conservée sans plus d’explications.

La jeune fille et l’homme au blouson / lunettes apparaissant dans le trailer pourrait être les deux autres personnages, si ce dernier n’est pas le marchant. Difficile à dire si l’on pourra les incarner ou non, mais cela reste une possibilité, ceci n’étant pas anodin depuis Resident Evil 6 ou Revelation. Nouvelle affaire à suivre donc.

Il est difficile de dire ce qu’il ressortira au final de ce nouveau volet, mais il est assez facile de s’imaginer ce qu’il pourrait donner grâce aux nombreuses fuites déjà révélées depuis quelques mois qui tenaient finalement la route face au premier et unique trailer divulgué.

Ce qui est sûr, c’est que ce huitième opus pourrait effectivement diviser, mais surprendre aussi le survival horror que l’on connaît apportant beaucoup plus d’histoire. Ce volet recycle, mais prend aussi des risques, semble s’éloigner d’une menace bioterroriste se rapprochant plus vers du surnaturel-fantaisiste… comme le défunt Resident Evil 3.5 devenu aujourd’hui Resident Evil 4. En tout cas jusqu’à présent, qu’il s’agisse de certains thread Reddit, certains témoignages anonymes ou notre cher reporter de l’inconnu Aesthetic Gamer, un grand nombre de ces sources ont visé dans le mille pour un grand nombre de paramètres de ce nouveau Resident Evil : Village.

Alors loups-garous, surnaturel, zombie, paranormal, fantôme, rituel, satanisme ou encore secte et parasite, cette question se pose encore et on se demande toujours si Umbrella a manigancé quelque chose là-dedans, eux qui sont toujours quelque part ci et là dans l’ombre depuis Resident Evil 3, sous tant de formes différentes. Blue Umbrella seraient-ils bien ceux qu’ils disent être, les défenseurs de menaces biologiques ? Nul doute que Chris Redfield sera le premier à nous le dire.

Rappelez-vous en tout cas d’une dernière chose, les producteurs nous ont demandé d’être attentif au médaillon qui apparaît également dans le trailer, visible sur l’image ci-dessous. Pour les plus curieux d’entre vous, laissez donc votre imagination tourner et n’hésitez pas à partager vos trouvailles, c’est ce que Capcom désire.

Resident Evil Village sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et Steam en 2021, si tout se passe bien. Rendez-vous en août pour les nouvelles informations officielles de Capcom que l’on vous relayera bien évidemment. Merci à Arnaud pour sa contribution sur cet article.