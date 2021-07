Resident Evil ReVerse attendra finalement 2022

Resident Evil ReVerse ne sortira pas dans quelques jours mais plutôt l’année prochaine, venant ainsi contredire la seule petite information à tirer de la fameuse présentation E3 2021 de Capcom (en dehors du Palamute dans Monster Hunter Stories 2, bien entendu).

Le jeu connait un nouveau revers

Resident Evil ReVerse ne sera donc disponible qu’en 2022, signe que le gameplay ne prend toujours pas malgré toutes les phases de test. Car c’est bien l’amélioration du gameplay qui est évoquée par le communiqué officiel pour expliquer ce retard. L’éditeur recommande donc d’entrer les codes de téléchargement des versions physiques puisqu’ils pourraient ne plus être valides quand le jeu sortira enfin officiellement.

Puisque effectivement, il faut se contenter d’un vague 2022 sans indice sur une période plus précise dans l’année. Mais on risque de dépasser l’année d’attente vu ce message supplémentaire sur la validité des codes (désolé, nous n’en avons pas un sous la main pour vérifier la date limite indiquée).

Prévu pour sortir en même temps que Village, ce titre multijoueur connait donc son troisième report depuis son annonce. Et puisque l’on parle de Village (qui on le rappelle est nécessaire pour avoir accès à ReVerse), de son côté il a quelques problèmes à régler au niveau de son portage PC. Capcom vient de promettre une mise à jour pour limiter l’énorme impact du DRM sur le framerate du jeu.

Resident Evil ReVerse sortira donc en 2022 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On espère que ce délai supplémentaire leur permettra de proposer des versions PlayStation 5 et Xbox Series.