Resident Evil 4 : La démo du Remake possèderait un mode de difficulté caché

Bien parti pour déchaîner les passions jusqu’à sa sortie, le 24 mars prochain, Resident Evil 4 Remake s’offrait cette semaine une démo jouable inattendue. L’occasion pour les plus impatients de mettre les mains une première fois sur cette version remise aux goûts du jour des aventures de Léon et Ashley. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que sous certaines conditions, cette démo peut vous donner accès à un mode de difficulté hors du commun.

Mad Chainsaw

Vous faites peut-être partie des joueurs ayant sauté sur la démo jouable de Resident Evil 4 Remake, disponible depuis jeudi sur tous les supports accueillant le titre. Une première approche qui offre aux joueurs la possibilité de découvrir le commencement de l’aventure, aux commandes d’un Léon Scott Kennedy seulement armé de son pistolet et son couteau, calquée sur la séquence que nous découvrions à l’occasion de notre preview quelques mois plus tôt.

Non contente d’être plutôt emballante, cette démo jouable est en plus assez longue, et peut être rejouée pour augmenter son score. Une riche idée qui fleure bon la générosité légendaire de Capcom. Mais l’entreprise nippone ne s’est pas contentée de cela. En effet, depuis hier, plusieurs joueurs et joueuses rapportent un fait étrange : en relançant leur partie sur cette démo, on leur aurait proposé un mode de difficulté ahurissant.

Le Mad Chainsaw Mode, de son petit nom, s’armerait d’adversaires beaucoup plus véloces et résistants, mais changerait par ailleurs l’emplacement de ces derniers. De quoi réjouir les amateurs de sensations fortes, et faire patienter ceux qui n’en peuvent plus d’attendre l’arrivée de Resident Evil 4 Remake. Le hic, c’est que ce mode de difficulté n’apparaît pas à tous les coups, et il vous faut de la chance.

Les conditions d’obtention ne sont pour le moment pas connues, et il se pourrait qu’il s’agisse purement et simplement de hasard. En tout cas, en relançant plusieurs fois votre partie, il se pourrait qu’on finisse par vous proposer de passer à la vitesse supérieure… attention toutefois, il faut visiblement se munir d’un mental et béton armé pour ne pas se faire mettre en charpie par cette expérience pour le moins complexe. Reste à savoir que ce mode de difficulté ne devrait pas apparaître dans le jeu final.

Resident Evil 4 Remake débarquera le 24 mars prochain sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series X|S. En attendant, on vous renvoie à notre article faisant le point sur ce que l’on sait, et sur les récentes informations révélées par Capcom.