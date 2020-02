Remedy bosse sur une version next-gen de Control et 3 autres projets

Derrière Quantum Break et la série Alan Wake, on y retrouve un certain studio Remedy Entertainment. Dernièrement, l’équipe finlandaise nous a sorti Control, une aventure réussie et techniquement très propre. Mais qu’en est-il de leur avenir ? Eh bien, pas mal de projets en cours.

Une nouvelle licence en préparation

C’est dans la publication de ses résultats financiers que Remedy explique aux investisseurs que le studio confirme bosser sur pas moins de quatre projets en simultané. S’il ne s’agit pas forcément de jeux à part entière, il y a tout de même plusieurs choses sur le feu à savoir :

Les futures extensions de Control ainsi qu’un portage sur PS5 et Xbox Series X

Une nouvelle licence encore non annoncée

Le solo de CrossFire X

Project Vanguard, qui avance bien

Pour l’arrivée de Control sur nouvelle génération, ce n’est pas très étonnant, étant donné que le studio est réputé pour proposer de magnifiques vitrines technologiques. Quant à la nouvelle licence et au Project Vanguard, Remedy explique que les deux projets avance bien et viennent d’entrer en phase de pré-production.

Le premier sera un triple AAA où l’on ne sait encore pas grand chose, tandis que le second est un projet qui avait été annoncé en 2018 et son objectif est de « combiner des expériences multijoueurs basées sur le service à long terme » et de « créer des jeux vidéo révolutionnaires ». Il s’agit donc d’un service multijoueur mais on n’en sait pas plus.

Dernière précision, les trois premiers projets – excepté Vanguard donc – sont tous développés sur le moteur de jeu de Northlight qui fait des merveilles. On nous évoque d’ailleurs une amélioration de celui-ci après avoir développé de nouvelles technologiques grâce à la sortie de Control.

Pour terminer sur une note financière, Remedy se porte bien : le chiffre d’affaire sur l’année 2019 de Remedy est en hausse de 57% avec un résultat opérationnel de 21%. Tero Virtala, CEO, explique que « 2019 a été une bonne année financière pour Remedy et une étape importante dans nos plans de croissance à plus long terme ».