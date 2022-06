Un remaster du premier Metroid Prime serait prévu pour cette fin d’année

La licence Metroid a effectué son retour avec Metroid Dread, mais les fans espèrent qu’il ne faudra pas encore patienter des années et des années avant de revoir Samus Aran. Mais avant d’avoir droit à un nouvel épisode, il se pourrait que la série succombe à la mode des remasters. On avait d’abord eu des échos concernant un retour de Metroid Prime Trilogy, avant que le journaliste Jeff Grubb vienne préciser que Nintendo souhaiterait tout d’abord sortir le remaster du premier Metroid Prime. Et cela pourrait bien arriver cette année.

Trois remasters, mais seulement un de majeur ?

Le journaliste a à nouveau insisté sur cette affaire lors d’une émission sur Giant Bomb, où il affirme qu’on lui a précisé que le remaster de Metroid Prime 1 sera bien l’un des gros jeux des fêtes de fin d’année pour Nintendo :

« Par le passé, j’avais entendu dire que c’était quelque chose qui était en cours. Il se passe des choses avec ce jeu. Maintenant, on m’a dit que leurs plans étaient de sortir ce jeu durant les vacances de fin d’année – je pense que c’est certainement pour coller au 20e anniversaire en novembre. »

Il précise que ce remaster aura droit à de gros changements, avec un gameplay adapté à la Switch. Grubb déclare aussi que les remasters des deux Metroid Prime suivants arriveraient aux aussi, mais plus tard, donc pas avant 2023, et ne seraient pas aussi ambitieux que le celui du premier.

On ne le saura pas avant quelques semaines, puisque même si un Nintendo Direct aura lieu aujourd’hui, il ne sera consacré qu’aux éditeurs tiers.