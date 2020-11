Le remaster de la trilogie Mass Effect pourrait être annoncé demain à 17 heures

On ne compte plus les indices qui montraient avec une certaine évidence que la trilogie Mass Effect allait prochainement avoir droit à un remaster. Après un rendez-vous manqué à l’EA Play Live, il paraissait logique que EA dévoile le titre lors du N7 Day. Et de nouvelles déclarations viennent aujourd’hui renforcer cela.

Cette fois-ci, on y croit

Ce matin, le bilan financier de l’éditeur nous apprenait qu’un remaster allait sortir avant mars 2021 chez EA, et tout laissait à penser qu’il s’agirait bien de la trilogie Mass Effect. On était alors presque certain que le N7 Day serait le moment de l’annonce, surtout avec le teasing effectué par les acteurs de la série, et quelques tweets semblent confirmer cela.

Can confirm that Mass Effect fans should be expecting news at 8am PT on the BioWare Blog tomorrow. Guessing it's the remaster we've been expecting. — Kat Bailey (@The_Katbot) November 6, 2020

C’est tout d’abord Kat Bailey, éditrice en chef de USGamer, qui affirme que les fans de Mass Effect peuvent s’attendre à des nouvelles sur le blog de BioWare dès demain à 17 heures, et que celles-ci concerneraient sans doute le remaster.

Une déclaration appuyé par Jeff Grubb qui en rajoute une couche en publiant ce qui semble être le key art de ce remaster, mais qui est évidemment ici flouté.

Soyez donc au rendez-vous demain pour avoir enfin le fin mot de cette histoire, et pour découvrir peut-être les premières images du remaster de la trilogie Mass Effect.