Red Dead Redemption va s’offrir des versions Switch et PS4 dans quelques jours

Depuis plusieurs semaines, on entend parler d’un retour du premier Red Dead Redemption sur les machines modernes, avec des indices qui commençaient à s’accumuler autour d’une annonce imminente. Et les fuites étaient partiellement vraies, puisque Red Dead Redemption fait à nouveau parler de lui aujourd’hui, mais pas pour un vrai remaster puisqu’il s’offre des portages sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch, développé par le studio Double Eleven.