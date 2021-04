Ready At Dawn confirme que Lone Echo II sortira cet été

Racheté il y a quelques mois par Facebook, le studio Ready At Dawn a fait une apparition lors de l’Oculus Gaming Showcase de cette nuit. L’équipe californienne, que l’on connait pour The Order 1886 et le premier Lone Echo, a enfin donné des informations sur sa suite, Lone Echo II, qui est venu avec de bonnes nouvelles.

L’attente touche à sa fin

Certes, très courte, cette bande-annonce récemment diffusée nous permet de nous replonger dans l’univers incroyable instauré par le studio. Annoncé en 2018, Lone Echo II a été plusieurs fois repoussés, créant quelques craintes du côté des joueurs qui n’en pouvaient plus de l’attendre. Il faut dire que le premier Lone Echo avait particulièrement séduit le public avec un titre qui avait marqué la réalité virtuelle.

Rassurez-vous, son passage lors de la conférence Oculus n’est pas anodin puisque Ready At Dawn annonce que Lone Echo II sortira bel et bien cette année. Mieux encore, sa sortie est fixée au cours de l’été 2021. Si l’on n’a pas encore de date précise, on peut tout de même se réjouir de voir que le titre est en bonne voie et arrivera prochainement. On notera tout de même que Lone Echo II sortira en exclusivité Oculus Rift. Fait assez surprenant puisque le focus de la conférence était le Quest. Il faudra donc utiliser un câble via l’Oculus Link pour en profiter sur son Oculus Quest 2 par exemple.