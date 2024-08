Meta ferme le studio Ready at Dawn (The Order: 1886, God of War: Chains of Olympus)

Une réalité virtuelle qui a du mal à prendre ?

On apprend la nouvelle via le site Android Central qui a pu s’adresser à un porte-parole de Meta. Celui-ci précise que les réductions d’effectifs avaient été faites pour s’assurer que le projet Reality Labs (la division de Meta, anciennement Facebook, dédiée à la recherche et au développement dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée) respecte les contraintes budgétaires et que les studios Oculus puissent avoir un « meilleur impact à long terme » dans le développement de la réalité virtuelle.

Pourtant, Ready at Dawn est à l’origine des jeux Echo VR et Lone Echo, tous deux salués par les joueurs et la presse spécialisée. Le studio s’est fait connaître grâce aux jeux PSP originaux issus des licences phares de Sony tels que Daxter, God of War: Chains of Olympus et God of War: Ghost of Sparta, ainsi que le jeu PS4, The Order: 1886.

Toujours selon Android Central, Meta encourage les anciens employés de Ready at Dawn à postuler pour d’autres postes au sein des studios Oculus et espère retenir autant d’employés que possible. Meta a également précisé que cette fermeture n’indiquait pas une réduction plus large du nombre de jeux first party sur Meta Quest. Toutefois, avec un secteur du jeu vidéo déjà en crise, il est légitime de se demander si la réalité virtuelle peut sortir son épingle du jeu et dépasser le stade de technologie de niche. Nous espérons en tout cas que les employés licenciés retomberont sur leurs pieds.