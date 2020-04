Razer dévoile ses écouteurs sans fil à l’effigie de Pikachu

Razer qui est une référence bien connue des accessoires high tech de gaming, vient de dévoiler ses tout nouveaux écouteurs Bluetooth en collaboration avec Pokémon. C’est en réalité une édition spéciale de leur écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Earbuds en vente depuis déjà quelques mois. Un accessoire qui ravira les fans de la licence Pokémon.

Des écouteurs qui se rechargent dans une Pokéball

Le design n’est pas sans vous rappeler celui des Airpods d’Apple à un détail près : le boitier en forme de Poké Ball. Avec sa dragonne, on peut imaginer une prise en main proche de la Poké Ball Plus de Pokémon Let’s Go Pikachu et Pokémon Let’s Go Evoli. Avec une autonomie autour des 3 heures d’écoute en continu, vous pourrez recharger vos Earbuds durant 15 heures dans leur boîtier. Razer étant une marque d’accessoire gaming, le son est donc plutôt optimisé pour la lecture de jeu vidéo. Idéal donc si vous aimez jouer à des jeux mobiles, ou pourquoi pas visionner du contenu vidéo.

Pour l’instant prévu en Chine, son prix tournerait approximativement autour des 110 €, soit environ le même prix que les Razer Hammerhead True Wireless Earbuds classiques. A ce prix-là, on peut effectivement se procurer des écouteurs sans fil avec une plus grande autonomie, mais à voir si la qualité de son est comparable. Ce qui est sûr, c’est que le design est pour l’instant unique en son genre et plaira sans doute à un public féru d’accessoires de la licence Pokémon.