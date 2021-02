Ratchet & Clank: Rift Apart sortira le 11 juin sur PS5

On savait que Ratchet & Clank: Rift Apart allait arriver durant les premiers mois de vie de la PS5, mais Sony n’avait pas encore communiqué de date de sortie précise. C’est désormais chose faite avec le dernier teaser publié pour le jeu, qui nous apprend qu’il arrivera finalement le 11 juin prochain sur PS5.

Un teaser et un synopsis en plus

Le titre d’Insomniac Games sortira donc un peu plus tard que ce que certains espéraient, mais il a dorénavant une date de sortie précise. Le teaser dévoilé pour l’occasion ne nous en apprend pas beaucoup plus sur le jeu, mais il nous permet de voir que les précommandes pour le titre ne devraient plus tarder. Le synopsis nous permet aussi d’avoir une petite idée de l’histoire du jeu :

« Ratchet & Clank: Rift Apart propose une aventure totalement inédite. Quand le Dr Nefarious utilise un engin permettant de voyager entre les dimensions afin de trouver une galaxie où il gagne à tous les coups, Ratchet et Clank sont brusquement séparés. Tout en remuant ciel et terre pour se retrouver, nos héros feront la connaissance d’une Lombax qui se bat pour la liberté, exploreront de nouveaux mondes (et en redécouvriront certains sous un jour nouveau !) et se battront avec une multitude d’armes aussi dévastatrices que déjantées. »

Des éditions digitales bien fournies

Ratchet & Clank: Rift Apart devrait aussi avoir droit à plusieurs éditions. On peut d’ailleurs découvrir la jaquette du jeu, mais aussi édition digitiale, qui contiendra les skins Carbonox de Ratchet & Clank: Going Commando, ainsi que l’arme Pixelizer du précédent opus.

Cette arme pourra aussi être débloquée plus tard dans le jeu. Ces objets pourront aussi être obtenus si vous achetez le jeu en version physique dans certaines boutiques.

Pour l’édition digital Deluxe, on trouvera ces mêmes skins et cette arme ainsi que les éléments suivants :

5 armures supplémentaires

20 Raritanium

Des stickers pour le mode Photo

Un artbook digital

La bande-son digitale

Rendez-vous donc le 11 juin prochain pour découvrir Ratchet & Clank: Rift Apart en exclusivité sur PS5.