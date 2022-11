Accueil » Actualités » Ratchet & Clank: Rift Apart offre des costumes tandis que 5 jeux de la saga arrivent sur le PS Plus Premium

Peu de temps après la licence Sly Cooper, c’est au tour de la série Ratchet & Clank de souffler ses vingt bougies. 20 ans en arrière, on découvrait ce duo pas comme les autres sur PlayStation 2, avec une aventure qui nous présentait les prémices d’une plus grande épopée racontée au travers de nombreux jeux, dont le dernier en date, Ratchet & Clank: Rift Apart, est sorti il y a peu de temps sur PlayStation 5. Histoire de fêter cet anniversaire en beauté (ou du moins juste de marquer le coup), PlayStation met à l’honneur la série sur le PlayStation Plus.

Un DLC gratuit et 5 jeux supplémentaires dans l’abonnement

Mais avant cela, on découvre que les joueurs et joueuses qui possèdent Ratchet & Clank: Rift Apart peuvent dorénavant télécharger une nouvelle mise à jour gratuite qui leur permet de mettre la main sur un pack d’armures, avec cinq tenues inspirées par divers épisodes de la série, qui contient les éléments suivants :

Armure de commando inspirée de Ratchet & Clank 2

Armure holoflux inspirée de Ratchet & Clank: A Crack In Time

Armure de quête inspirée de Ratchet & Clank: Quest for Booty

Armure de maraudeur inspirée de Ratchet: Gladiator

Armure de Clank

Et si ce rappel à quelques opus de la saga vous a rendu nostalgique, vous pourrez aussi vous tourner vers le catalogue du PlayStation Plus Premium, qui va accueillir d’autres titres issus de la licence Ratchet & Clank.

Certains jeux de la série étaient déjà présents dans l’abonnement, mais dès le 15 novembre, on retrouvera aussi :

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Ratchet & Clank: Rift Apart est disponible en exclusivité sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus.