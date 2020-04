Railway Empire sortira le 19 juin sur Nintendo Switch

Initialement prévue pour le 14 février dernier avant d’être repoussée à plusieurs reprises, la version Switch de Railway Empire devrait finalement voir le jour le 19 juin prochain.

Gérez votre empire ferroviaire où et quand vous le voulez

Développé par Gaming Minds Studios et édité par Kalypso Media, le portage du jeu de gestion ferroviaire inclura le titre de base, toutes les mises à jour déployées depuis son lancement sur PC début 2018 mais aussi les contenus additionnels « Mexico », « The Great Lakes » et « Crossing the Andes. » Le joueur aura ainsi accès à plus de quarante locomotives historiques, trente wagons différents et 300 technologies réparties sur cinq époques.