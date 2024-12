Raf Grassetti, le directeur artistique de God of War et God of War Ragnarok, rejoint Naughty Dog

En dehors d’un très probable The Last of Us Part 3, on ignore toujours ce sur quoi Naughty Dog travaille en ce moment. Entre des suites et des nouvelles licences, tout reste possible pour ce PlayStation qui est aujourd’hui l’une des cartes maîtresses de Sony. Et pour lui donner toutes les ressources dont il a besoin, le constructeur est allé débaucher un talent qu’il connaît bien, puisqu’il a travaillé chez Santa Monica Studios pendant un bout de temps.