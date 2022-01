Star Trek: Resurgence

Star Trek: Resurgence est un jeu d'aventure narratif développé et édité par Dramatic Labs, un studio composé d'anciens membres de Telltale Games. Proposant un scénario original composé de nouveaux personnages sans oublier d'intégrer quelques têtes bien connues de la célèbre franchise comme Monsieur Spock, le titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Jara Rydek et Carter Diaz à bord de l’U.S.S. RESOLUTE, un vaisseau chargé de comprendre ce qui pourrait déclencher une guerre entre deux races extraterrestres.